Una che non prova riconoscenza

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una che non prova riconoscenza' è 'Ingrata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INGRATA

Perché la soluzione è Ingrata? Una persona ingrata è colui che, nonostante riceva aiuto o gentilezze, non dimostra apprezzamento o gratitudine. Questo atteggiamento si manifesta attraverso la mancanza di riconoscimento verso chi ha compiuto azioni positive nei suoi confronti, evidenziando un comportamento di indifferenza o di ingratitudine. La parola descrive quindi un carattere che si distacca dal senso di riconoscenza e dalla capacità di apprezzare i gesti altrui. La sua presenza si percepisce come un contrasto rispetto a chi mostra gratitudine.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una che non prova riconoscenza". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una che non prova riconoscenza nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ingrata

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una che non prova riconoscenza" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una che non prova riconoscenza" conferma che la soluzione 'Ingrata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ingrata

I Imola N Napoli G Genova R Roma A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una che non prova riconoscenza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ingrata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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