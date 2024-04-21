Santuario marchigiano

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Santuario marchigiano' è 'Loreto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LORETO

Perché la soluzione è Loreto? Loreto è un importante santuario marchigiano situato nella provincia di Ancona, famoso per la sua basilica che custodisce la Santa Casa, uno dei luoghi di maggior venerazione religiosa in Italia. La storia del santuario risale al XIII secolo, quando si iniziò a venerare la sacra casa portata dagli angeli, secondo la tradizione. La sua architettura barocca e il ricco patrimonio artistico attirano numerosi pellegrini e visitatori ogni anno. Loreto rappresenta un punto di riferimento spirituale e culturale per tutta la regione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Santuario marchigiano". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Santuario marchigiano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Loreto

Quando la definizione "Santuario marchigiano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Santuario marchigiano" conferma che la soluzione 'Loreto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Loreto

L Livorno O Otranto R Roma E Empoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Santuario marchigiano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Loreto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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