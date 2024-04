La Soluzione ♚ Risarcire di un danno La definizione e la soluzione di 8 lettere: Risarcire di un danno. RIPARARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Risarcire di un danno: Carattere, almeno tendenzialmente, patrimoniale del danno da risarcire. pur condividendone aspetti con il danno contrattuale, come il principio della casualità... Riparare i viventi (Réparer les vivants) è un film del 2016 diretto da Katell Quillévéré e tratto dal romanzo Riparare i viventi di Maylis de Kerangal. Il film narra tre storie connesse tra loro tramite un trapianto di organi. Il film è stato presentato nella sezione Orizzonti della 73ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Altre Definizioni con riparare; risarcire; danno; Porre rimedio; Eliminare il guasto; Danno colore agli occhi; Se ne danno per cercare di abbattere una porta;

La risposta a Risarcire di un danno

RIPARARE

R

I

P

A

R

A

R

E

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Risarcire di un danno' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.