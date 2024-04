La Soluzione ♚ Si ricorda per una spigolatrice La definizione e la soluzione di 5 lettere: Si ricorda per una spigolatrice. SAPRI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Si ricorda per una spigolatrice: «eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!» (la spigolatrice di sapri) luigi mercantini (ripatransone, 19 settembre 1821 – palermo, 17 novembre... Sapri è un comune italiano di 6 353 abitanti della provincia di Salerno in Campania, situato nel golfo di Policastro. Altre Definizioni con sapri; ricorda; spigolatrice; Vi sbarcò Carlo Pisacane in Campania; Vi si concluse la spedizione di Pisacane; Ricorda un san Francesco; La città che ci ricorda un acqua profumata;

SAPRI

