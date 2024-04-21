Proprio dei nostri giorni

Home / Soluzioni Cruciverba / Proprio dei nostri giorni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Proprio dei nostri giorni' è 'Odierno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ODIERNO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Proprio dei nostri giorni" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Proprio dei nostri giorni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Odierno? Il termine si riferisce a qualcosa che riguarda il tempo presente, le abitudini e le situazioni che caratterizzano l'epoca attuale. È utilizzato per descrivere eventi, tecnologie o comportamenti che sono tipici del periodo in cui viviamo. Questo aggettivo sottolinea la connessione con il periodo contemporaneo, distinguendosi dal passato o dal futuro. In molte occasioni si parla di temi odierni per evidenziare l'attualità di una questione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Proprio dei nostri giorni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Odierno

Se la definizione "Proprio dei nostri giorni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Proprio dei nostri giorni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Odierno:

O Otranto D Domodossola I Imola E Empoli R Roma N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Proprio dei nostri giorni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Contemporaneo, attualeRelativo ad oggiRelativo al giorno d oggiAppartiene ai nostri giorniIl galateo dei giorni nostriLo status proprio delle societàProprio cosìSceglie il proprio nome