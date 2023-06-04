Appartiene ai nostri giorni

Home / Soluzioni Cruciverba / Appartiene ai nostri giorni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Appartiene ai nostri giorni' è 'Odierno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ODIERNO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Appartiene ai nostri giorni" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Appartiene ai nostri giorni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Odierno? Il termine indica ciò che è relativo al tempo presente e alle epoche attuali, distinguendosi dal passato o dal futuro. Rappresenta tutto ciò che caratterizza la nostra vita quotidiana, la tecnologia, le tendenze e le abitudini attuali. È ciò che si vive e si sperimenta in questo periodo storico, riflettendo le innovazioni e le trasformazioni recenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Appartiene ai nostri giorni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Odierno

Per risolvere la definizione "Appartiene ai nostri giorni", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Appartiene ai nostri giorni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Odierno:

O Otranto D Domodossola I Imola E Empoli R Roma N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Appartiene ai nostri giorni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Contemporaneo, attualeRelativo ad oggiRelativo al giorno d oggiUn personaggio noto ai nostri lettoriL amica di Gianni che pone quesiti ai nostri lettoriIl galateo dei giorni nostriProprio dei nostri giorniSono ai nostri piedi d estate