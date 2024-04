La Soluzione ♚ Minerale ferroso La definizione e la soluzione di 6 lettere: Minerale ferroso. PIRITE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Minerale ferroso: Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. i minerali ferrosi sono una categoria di minerali che contengono quantità significative di ferro e sono... La pirite (abbreviazione Py) è un minerale molto comune composto da per-solfuro di ferro (II) (FeS2), come la marcasite, che prende il nome dal termine greco p pyr (fuoco) poiché produce scintille se percosso con un pezzo di metallo. Per via del suo color oro era nota in passato come l'oro degli stolti; se riscaldata alla fiamma emette una miscela di solfuri dal classico odore di uova marce. Altre Definizioni con pirite; minerale; ferroso; Un minerale del ferro; Solfuro di rame e ferro; Il minerale della lampada che abbronza; blu nota acqua minerale; Minerale ferroso dalla polvere rossa;

