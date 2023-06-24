Solfuro di rame e ferro nei cruciverba: la soluzione è Calcopirite

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Solfuro di rame e ferro' è 'Calcopirite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALCOPIRITE

Curiosità e Significato di Calcopirite

Approfondisci la parola di 11 lettere Calcopirite: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Minerale di ferro e rameCambiano vetro in ferroUn ferro del golfistaOggetti fatti con una lega di rame e zincoMancanze di ferro

Come si scrive la soluzione Calcopirite

Se ti sei imbattuto nella definizione "Solfuro di rame e ferro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

L Livorno

C Como

O Otranto

P Padova

I Imola

R Roma

I Imola

T Torino

E Empoli

