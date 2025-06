Magri per i patimenti nei cruciverba: la soluzione è Emaciati

EMACIATI

Curiosità e Significato di Emaciati

Perché la soluzione è Emaciati? Emaciati indica persone o cose estremamente magre, spesso a causa di malattie o situazioni di sofferenza. Deriva dal verbo emaciare, che significa perdere peso in modo eccessivo. Questa parola richiama immagini di chi ha subito privazioni o patimenti. In conclusione, usare emaciati permette di descrivere con efficacia uno stato di grande magrezza e vulnerabilità.

Come si scrive la soluzione Emaciati

E Empoli

M Milano

A Ancona

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I A U A T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AUTISTA" AUTISTA

