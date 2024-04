La definizione e la soluzione di 11 lettere: Suonano il sintetizzatore. TASTIERISTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Il tastierista è il musicista che suona genericamente strumenti a tastiera come pianoforte, organo e sintetizzatori, ma di solito con il termine si indica un musicista che usa tastiere elettroniche, in grado di creare o ricreare diversi tipi di effetti. La tecnica esecutiva è quella pianistica che si modifica di volta in volta in base al timbro e agli effetti, orientando per selezione modalità esecutive di derivazione pianistica. È indubbio che ci sono sempre stati artisti in grado di cimentarsi con l'interfaccia e le differenze tecniche che caratterizzano diversi strumenti come l'organo ed il clavicembalo. Il termine, di carattere assai ...

tastieristi m pl

maschile plurale di tastierista

Sillabazione

ta | stie | rì | sti

Etimologia / Derivazione

vedi tastierista