La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il fiume di Québec' è 'San Lorenzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAN LORENZO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il fiume di Québec" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il fiume di Québec". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è San Lorenzo? Il fiume di Québec, noto per essere uno dei più lunghi e importanti del Nord America, attraversa vaste aree del Canada e sfocia nell’Oceano Atlantico. È fondamentale per il trasporto, l’economia e l’ambiente della regione. Il suo nome si associa a una delle più grandi vie d’acqua del continente, che ha segnato la storia e la cultura dei popoli locali. Il suo corso rappresenta un simbolo di vitalità e connessione tra terre e acque.

Il fiume di Québec nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è San Lorenzo

La soluzione associata alla definizione "Il fiume di Québec" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il fiume di Québec" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione San Lorenzo:

S Savona A Ancona N Napoli L Livorno O Otranto R Roma E Empoli N Napoli Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il fiume di Québec" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

