Ecclesiastici supplenti
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ecclesiastici supplenti' è 'Vicari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VICARI
Perchè la soluzione è Vicari? I vicari sono figure che sostituiscono i sacerdoti durante le assenze o incarichi speciali. Si occupano di guidare le comunità, celebrare messe e svolgere funzioni religiose, mantenendo vivo il legame tra fede e fedeli anche in assenza del parroco ufficiale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ecclesiastici supplenti
- Risposta: VICARI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: V_____
- Inizia con: V
- Finisce con: I
Ecclesiastici supplenti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Vicari
La soluzione associata alla definizione "Ecclesiastici supplenti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vicari'.
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Vicari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ecclesiastici supplenti". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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