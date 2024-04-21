Ecclesiastici supplenti

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ecclesiastici supplenti' è 'Vicari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VICARI

Perchè la soluzione è Vicari? I vicari sono figure che sostituiscono i sacerdoti durante le assenze o incarichi speciali. Si occupano di guidare le comunità, celebrare messe e svolgere funzioni religiose, mantenendo vivo il legame tra fede e fedeli anche in assenza del parroco ufficiale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ecclesiastici supplenti

Ecclesiastici supplenti Risposta: VICARI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: V_____

V_____ Inizia con: V

V Finisce con: I

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Ecclesiastici supplenti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Vicari

La soluzione associata alla definizione "Ecclesiastici supplenti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vicari'.

Le 6 lettere della soluzione

V Venezia I Imola C Como A Ancona R Roma I Imola

La soluzione 'Vicari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ecclesiastici supplenti". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.