Ben serrato nei cruciverba: la soluzione è Chiuso

Home / Soluzioni Cruciverba / Ben serrato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ben serrato' è 'Chiuso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHIUSO

La soluzione Chiuso di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Chiuso per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Chiuso? Ben serrato indica qualcosa che è stato chiuso bene e saldamente, senza lasciare spazi o aperture. È un modo per descrivere un'uscita o un'apertura che è stata chiusa in modo accurato, spesso usato in contesti come porte, finestre o negozi. La soluzione CHIUSO riassume perfettamente questa idea di un’apertura che non permette ingressi o uscite.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è un negozio con la saracinesca abbassataBen conosciuto da tuttiIl Ben che è il più alto monte della Gran BretagnaÈ ben più di una rarità

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Ben serrato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

H Hotel

I Imola

U Udine

S Savona

O Otranto

A B N E O R S B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SNOBBARE" SNOBBARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.