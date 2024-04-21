Aperti e distesi come i tappeti

SOLUZIONE: SROTOLATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Aperti e distesi come i tappeti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aperti e distesi come i tappeti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Srotolati? Quando un tappeto viene steso sul pavimento, si presenta in modo disteso e privo di pieghe, pronto per essere calpestato o decorato. Questa posizione permette di apprezzare i motivi e i colori senza ostacoli, creando un ambiente accogliente e ordinato. La stessa espressione si usa anche per indicare qualcosa che si apre completamente, come un rotolo che si srotola, mostrando tutta la sua superficie. La libertà di aprirsi e mostrare ciò che si cela rappresenta un gesto di apertura e trasparenza.

Per risolvere la definizione "Aperti e distesi come i tappeti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aperti e distesi come i tappeti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Srotolati:

S Savona R Roma O Otranto T Torino O Otranto L Livorno A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aperti e distesi come i tappeti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

