ACIDA

Perché la soluzione è Acida? ACIDA è un termine che può riferirsi a sostanze chimiche con pH inferiore a 7, come ad esempio il limone o l'acido cloridrico. In un contesto più figurato, questa parola evoca anche un carattere pungente o scontroso, come una persona dalla personalità acida. Insomma, ACIDA va oltre la semplice definizione scientifica, abbracciando anche sfumature di comportamento e gusto!

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Aspra come l acetoLatticinio usato nella cucina dell Est EuropaLo è la pioggia che uccide le foresteTutt altro che hardTutt altro che superficialiTutt altro che diritto

A Ancona

C Como

I Imola

D Domodossola

A Ancona

