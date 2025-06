La terra in cui si viene al mondo nei cruciverba: la soluzione è Natia

NATIA

Perché la soluzione è Natia? Natia indica il luogo di nascita di una persona, ovvero la terra in cui si viene al mondo. È un termine che richiama l'origine geografica e culturale di ciascuno, spesso legata alle radici familiari e alle tradizioni locali. Un modo poetico per sottolineare quanto il luogo di nascita possa influenzare identità e storia personale. Ogni individuo porta con sé un pezzo di questa terra speciale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Relativa al luogo d origineLa casa della prima infanziaLa terra nella quale abbiamo visto la luceCome i luoghi in cui si viene al mondoCosì si viene al mondoL attività con cui si propone al pubblico un prodotto

N Napoli

A Ancona

T Torino

I Imola

A Ancona

E S I G G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SEGGI" SEGGI

