Ripassare un pacco con lo scotch nei cruciverba: la soluzione è Nastrare

Home / Soluzioni Cruciverba / Ripassare un pacco con lo scotch

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ripassare un pacco con lo scotch' è 'Nastrare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NASTRARE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Nastrare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Nastrare.

Perché la soluzione è Nastrare? Nastrare significa coprire o sigillare un pacco con dello scotch, solitamente per proteggerlo durante il trasporto o la spedizione. È un termine pratico e quotidiano, spesso usato in ambito logistico e domestico. Quindi, quando si dice di 'nastrare' un pacco, si intende applicare lo scotch per assicurarsi che tutto resti chiuso e in sicurezza fino a destinazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è PaperinoLo desta ciò che manca

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Ripassare un pacco con lo scotch" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

N M A A E S T I Y E K D U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "YANKEE STADIUM" YANKEE STADIUM

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.