La soluzione di 12 lettere per la definizione 'L ominide dal quale saremmo discesi' è 'Pitecantropo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PITECANTROPO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L ominide dal quale saremmo discesi" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L ominide dal quale saremmo discesi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Pitecantropo? Il termine si riferisce a un'antica specie di ominide da cui si pensa siano derivate le moderne persone. È un antenato che ha contribuito all'evoluzione umana, rappresentando un passaggio fondamentale nel processo di sviluppo della nostra specie. Conosciuto anche come uno dei primi predecessori dell'uomo attuale, evidenzia le radici profonde della nostra storia evolutiva.

Se la definizione "L ominide dal quale saremmo discesi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L ominide dal quale saremmo discesi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Pitecantropo:

P Padova I Imola T Torino E Empoli C Como A Ancona N Napoli T Torino R Roma O Otranto P Padova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L ominide dal quale saremmo discesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

