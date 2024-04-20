Nutrirsi d erba o d illusioni

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Nutrirsi d erba o d illusioni' è 'Pascersi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASCERSI

Perché la soluzione è Pascersi? Il verbo pascersi descrive l'atto di nutrirsi d'erba o d'illusioni, indicando un comportamento di alimentazione o di soddisfazione di bisogni o desideri. In senso figurato, si riferisce a chi si lascia alimentare da speranze infondate o sogni irrealizzabili, spesso trascurando la realtà concreta. Questa azione può essere vista come un modo di trovare conforto o di sfuggire alle difficoltà quotidiane, anche se può portare a illusioni che si dissolvono con il tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nutrirsi d erba o d illusioni". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Nutrirsi d erba o d illusioni nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Pascersi

Quando la definizione "Nutrirsi d erba o d illusioni" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nutrirsi d erba o d illusioni" conferma che la soluzione 'Pascersi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pascersi

P Padova A Ancona S Savona C Como E Empoli R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nutrirsi d erba o d illusioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pascersi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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