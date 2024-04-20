Le fedeli nella sinagoga

SOLUZIONE: EBREE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le fedeli nella sinagoga" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le fedeli nella sinagoga". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ebree? Le ebree sono donne che partecipano attivamente alla vita religiosa nel contesto ebraico, riunendosi insieme nelle sinagoghe per pregare e condividere momenti di spiritualità. La loro presenza evidenzia l'importanza della comunità femminile nel culto e nell'osservanza delle tradizioni. Queste donne svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento delle pratiche religiose e nel rafforzamento dei valori culturali e spirituali del loro popolo.

La soluzione associata alla definizione "Le fedeli nella sinagoga" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le fedeli nella sinagoga" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ebree:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le fedeli nella sinagoga" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

