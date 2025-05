La famiglia di piante comprendente calla e gigaro nei cruciverba: la soluzione è Aracee

ARACEE

Le Araceae, conosciute comunemente come piante della famiglia delle aracee, includono specie come la calla e il gigaro. Queste piante sono caratterizzate da fiori a labello, spesso grandi e colorati, e foglie larghe. Sono comuni in ambienti umidi e spesso utilizzate in giardinaggio e decorazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La famiglia di piante quali la calla e il gigaroLa famiglia di piante comprendente il pelargonioFamiglia di piante tropicaliFamiglia di piante erbacee con fiori a grappoloIl genere di piante comprendente il cerfoglio

A Ancona

R Roma

A Ancona

C Como

E Empoli

E Empoli

