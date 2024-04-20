Entra nella scarpa

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Entra nella scarpa' è 'Piede'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIEDE

Perché la soluzione è Piede? Il termine rappresenta la parte del corpo che si inserisce all’interno di una calzatura, consentendo di camminare, correre e mantenere l’equilibrio. Questa struttura anatomica, posta sotto la caviglia e composta da ossa, muscoli e tessuti connettivi, svolge un ruolo fondamentale nel supporto del peso corporeo e nella distribuzione delle forze durante i movimenti quotidiani. La voce si collega alla definizione perché indica anche il luogo in cui si inserisce la scarpa, proteggendo e sostenendo questa parte del corpo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Entra nella scarpa". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Entra nella scarpa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Piede

Questa pagina è dedicata alla definizione "Entra nella scarpa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Entra nella scarpa" conferma che la soluzione 'Piede' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Piede

P Padova I Imola E Empoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Entra nella scarpa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Piede' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fa leva sulla cavigliaL unità della metricaL inizio del proverbio dei Nativi americani che termina con stanno per cadere nel fiumeVi si entra per lavarsiEntra in funzione dopo l imbottigliamentoSe si apre entra aria di mareEntra in scena ma non parlaEntra in rete con la password