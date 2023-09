Scolpì il San Luca che è nel Museo dell Opera del Duomo di Firenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scolpì il San Luca che è nel Museo dell Opera del Duomo di Firenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : NANNI DI BANCO

Nanni di Banco, il celebre scultore italiano del XV secolo, è l'artista dietro l'incredibile opera d'arte nota come il "San Luca" che si trova nel Museo dell'Opera del Duomo di Firenze. Quest'opera è una delle creazioni più iconiche di Nanni di Banco e rappresenta San Luca Evangelista, uno dei quattro evangelisti del Nuovo Testamento. La scultura, realizzata in marmo bianco, mostra la figura di San Luca con la sua iconica immagine del toro, simbolo associato a lui. L'opera è stata realizzata con grande maestria, con attenzione ai dettagli anatomici e al movimento del drappeggio delle vesti, dimostrando il talento straordinario di Nanni di Banco nell'arte scultorea del Rinascimento italiano. Questo capolavoro è una testimonianza dell'eccezionale contributo di Nanni di Banco al patrimonio artistico di Firenze e dell'Italia nel periodo rinascimentale.

