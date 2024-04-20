Ha le code di rondine

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha le code di rondine' è 'Frac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRAC

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha le code di rondine" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha le code di rondine". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Frac? La parola FRAC si riferisce a un tipo di cappotto caratterizzato da un taglio particolare, spesso decorato con dettagli eleganti. Questa voce si collega alla definizione di una giacca che presenta le code di rondine, un motivo a forma di freccia o V rovesciata che si ripete lungo la parte posteriore. La presenza di queste code distingue il FRAC da altri capi di abbigliamento formale, rendendolo riconoscibile e simbolo di eleganza.

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Ha le code di rondine nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Frac

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ha le code di rondine" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha le code di rondine" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Frac:

F Firenze R Roma A Ancona C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha le code di rondine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vuole il panciotto biancoUn abito d occasioneFred Astaire lo indossava con grande classeHa due code di stoffaHa battuto il settimoHa inizio subito dopo la partenzaNon ne ha nessuno chi recita un monologoHa la parola decisiva nelle questioni d onore