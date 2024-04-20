La Banca Centrale USA
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SOLUZIONE: FED
La Banca Centrale USA nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Fed
Questa pagina è dedicata alla definizione "La Banca Centrale USA" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fed'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La Banca Centrale USA
- Risposta: FED
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: F__
- Inizia con: F
- Finisce con: D
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Fed' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Banca Centrale USA". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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