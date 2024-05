La sigla di un associazione animalista

Croato

Curiosità su: La LAV - Lega Anti Vivisezione è un'associazione ambientalista italiana concentrata sulla salvaguardia della vita e dei diritti degli animali. Fondata nel 1977 è riconosciuta dallo Stato italiano come associazione di tutela ambientale, ente morale e organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). È inoltre considerata una lobby di rilievo politico in Italia: già prima del 2004 la LAV coordinava un intergruppo parlamentare composto di diversi deputati e senatori dei vari schieramenti, in grado di presentare e portare avanti leggi, emendamenti, interrogazioni, risoluzioni e protocolli.

