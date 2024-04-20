Anguille elettriche

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Anguille elettriche' è 'Gimnoti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIMNOTI

Perché la soluzione è Gimnoti? Le anguille elettriche sono pesci appartenenti alla famiglia dei gimnotidi, noti per la capacità di produrre potenti scariche elettriche. Questi organismi sono dotati di organi elettrici che generano impulsi per cacciare e difendersi dai predatori, oltre a comunicare con altri esemplari. La loro capacità elettrica può raggiungere anche i 600 volt, rendendoli tra i più potenti generatori naturali di elettricità. Le anguille elettriche vivono principalmente in acque dolci e sono considerate tra le creature più affascinanti del mondo acquatico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Anguille elettriche". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Anguille elettriche nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gimnoti

La soluzione associata alla definizione "Anguille elettriche" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Anguille elettriche" conferma che la soluzione 'Gimnoti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gimnoti

G Genova I Imola M Milano N Napoli O Otranto T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Anguille elettriche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gimnoti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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