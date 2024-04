La Soluzione ♚ Le violente ondate che si abbattono sulle coste giapponesi

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Le violente ondate che si abbattono sulle coste giapponesi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TSUNAMI

Curiosità su Le violente ondate che si abbattono sulle coste giapponesi: Subtropicale con inverni caldi e estati torride. le precipitazioni sono abbondanti e sovente si abbattono tifoni. durante gennaio e febbraio il clima è generalmente... Il maremoto (composto di mare e moto, sul modello di terremoto) è un moto ondoso anomalo del mare, originato il più delle volte da un terremoto sottomarino o prossimo alla costa e più raramente da altri eventi che comportano uno spostamento improvviso di una grande massa d'acqua quali, per esempio, una frana, un'eruzione vulcanica sottomarina o l'impatto di un corpo celeste come un meteorite o un asteroide. Di solito, per i maremoti di origine sismica le onde hanno ampiezza modesta e sono poco visibili in mare aperto (un natante al largo potrebbe anche non accorgersi del passaggio del maremoto) e concentrano la propria forza distruttiva in ...

