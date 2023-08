Capace di provocare violente reazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capace di provocare violente reazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCATENANTE

Significato/Curiosita : Capace di provocare violente reazioni

Generale affidò l'incarico di fondare una scuola militare. egli lo progettò gratuito e capace di 3000 allievi. quando, il dì dopo, il 24 giugno, sottopose... Terza defenestrazione di praga, avvenuta il 23 maggio 1618, fu l'evento scatenante della guerra dei trent'anni (1618-1648). il regno di boemia era governato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

