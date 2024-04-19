Umiliato abbattuto

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Umiliato abbattuto' è 'Avvilito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVVILITO

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Perché la soluzione è Avvilito? Il termine avvilito descrive uno stato di profonda prostrazione, spesso causato da un senso di umiliazione o sconfitta. Quando una persona si sente avvilita, si percepisce abbattuta, con l’umore a terra e privato di energia. Questa condizione può derivare da fallimenti, critiche o delusioni che minano la fiducia in sé stessi. L’atteggiamento avvilito si manifesta attraverso posture chino, sguardi bassi e un senso di impotenza che pervade l’intera esistenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Umiliato abbattuto". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Umiliato abbattuto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Avvilito

Se la definizione "Umiliato abbattuto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Umiliato abbattuto" conferma che la soluzione 'Avvilito' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Avvilito

A Ancona V Venezia V Venezia I Imola L Livorno I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Umiliato abbattuto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Avvilito' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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