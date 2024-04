La definizione e la soluzione di 6 lettere: Abbattuto depresso. MOSCIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il signore delle mosche (Lord of the Flies) è un romanzo dello scrittore britannico William Golding. Il libro ha come protagonisti un gruppo di ragazzi britannici bloccati su un'isola disabitata e racconta il loro disastroso tentativo di autogovernarsi. Scritto nel 1952, fu pubblicato due anni dopo, non riscuotendo molto successo: negli USA vendette meno di 3000 copie nel 1955 prima di andare esaurito. Tuttavia, l'opera divenne un bestseller con 14 milioni di copie vendute nei soli paesi anglofoni, favorito dal grande successo della pubblicazione in edizione economica negli Stati Uniti nel 1959.

moscio m sing

di consistenza molle (senso figurato) privo di energia (senso figurato) che appare depresso

Sillabazione

mó | scio

Pronuncia

IPA: /'moo/

Etimologia / Derivazione

(XVI secolo) dall'aggettivo latino musteus "fresco (riferito al formaggio)" e dunque "molle"

Sinonimi

(di consistenza molle) floscio, molle

floscio, molle (privo di energia) fiacco

fiacco (che appare depresso) abbattuto, avvilito, depresso, mogio

Contrari

(di consistenza molle) consistente, sodo

consistente, sodo (privo di energia) brioso, energico, vigoroso, vitale

Parole derivate