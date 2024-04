La Soluzione ♚ Possono occludere le vene La definizione e la soluzione di 6 lettere: Possono occludere le vene. EMBOLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Possono occludere le vene: L'embolia polmonare (EP) è l'ostruzione acuta (completa o parziale) di uno o più rami dell'arteria polmonare, da parte di materiale embolico proveniente dalla circolazione venosa sistemica. Se tale ostruzione è causata da materiale trombotico viene definita più precisamente col termine tromboembolia polmonare (TEP). Nel 95% dei casi, gli emboli partono da una trombosi venosa profonda (TVP) degli arti inferiori (un coagulo di sangue nelle vene profonde delle gambe o bacino), nella restante parte dei casi da una TVP degli arti superiori (più spesso da interessamento della vena succlavia al livello del distretto toracico), oppure sono ... Sostantivo Significato e Curiosità su: L'embolia polmonare (EP) è l'ostruzione acuta (completa o parziale) di uno o più rami dell'arteria polmonare, da parte di materiale embolico proveniente dalla circolazione venosa sistemica. Se tale ostruzione è causata da materiale trombotico viene definita più precisamente col termine tromboembolia polmonare (TEP). Nel 95% dei casi, gli emboli partono da una trombosi venosa profonda (TVP) degli arti inferiori (un coagulo di sangue nelle vene profonde delle gambe o bacino), nella restante parte dei casi da una TVP degli arti superiori (più spesso da interessamento della vena succlavia al livello del distretto toracico), oppure sono ... embolia ( approfondimento) f sing (pl.: embolie) (biologia) (medicina) repentina occlusione di un vaso del sangue o linfatico causato da un embolo che provoca infarto Sillabazione em | bo | lì | a Pronuncia Etimologia / Derivazione derivazione di embolo, dal latino scientifico embolus che deriva dal greco µß ossia "ciò che si inserisce" Parole derivate tromboembolia Altre Definizioni con emboli; possono; occludere; vene; Si possono abbinare alle pietanze; Possono chiuderli i gemelli; Occludere il passaggio; In vene e in arterie; È costituito da cuore vene ed arterie; Cerca altre soluzioni cruciverba

EMBOLI

