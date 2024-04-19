Simboleggia l abbondanza nei cruciverba: la soluzione è Cornucopia

Sara Verdi | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Simboleggia l abbondanza' è 'Cornucopia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORNUCOPIA

Curiosità e Significato di Cornucopia

Hai risolto il cruciverba con Cornucopia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Cornucopia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Indica l abbondanzaL ha in mano la dea dell abbondanzaIl personaggio di Molière che simboleggia l avariziaIndica grande abbondanzaCon generosa abbondanza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Simboleggia l abbondanza - Cornucopia

Come si scrive la soluzione Cornucopia

Hai davanti la definizione "Simboleggia l abbondanza" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 10 lettere della soluzione Cornucopia:
C Como
O Otranto
R Roma
N Napoli
U Udine
C Como
O Otranto
P Padova
I Imola
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I N O O N

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.