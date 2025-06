Indumento da camera nei cruciverba: la soluzione è Vestaglia

VESTAGLIA

Perché la soluzione è Vestaglia? Indumento da camera si riferisce a un capo di abbigliamento comodo e informale, indossato principalmente in casa. La parola chiave è vestaglia, un copricapo morbido e avvolgente che si mette sopra gli abiti per sentirsi più a proprio agio. È il simbolo di relax e intimità domestica, perfetto per le mattine lente o le serate tranquille.

V Venezia

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

