Film di Akira Kurosawa

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Film di Akira Kurosawa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RAN - Altra risposta : I SETTE SAMURAI

Curiosità su Film di akira kurosawa: akira kurosawa (, ; tokyo, 23 marzo 1910 – tokyo, 6 settembre 1998) è stato un regista, sceneggiatore, montatore, produttore cinematografico e... Ran ( lett. "guerra civile" o "rivolta") è un film del 1985 scritto e diretto da Akira Kurosawa, ispirato alla tragedia di Shakespeare Re Lear.

