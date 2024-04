La Soluzione ♚ rossa: film di Moretti

La soluzione di 10 lettere per la definizione: rossa: film di Moretti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PALOMBELLA

Curiosità su Rossa: film di moretti: Palombella rossa è un film del 1989 scritto, diretto e interpretato da nanni moretti. tema del film è la crisi ideologica della sinistra italiana durante... Palombella rossa è un film del 1989 scritto, diretto e interpretato da Nanni Moretti. Tema del film è la crisi ideologica della sinistra italiana durante la fine dei due blocchi, giocata sulla perdita di memoria del protagonista, metafora sull'identità perduta da parte del vecchio Partito Comunista Italiano, costretto a ricostruire o a ritrovare i suoi ideali in una realtà ideologica che appare ai suoi occhi frammentaria. Il film è intervallato dal corto giovanile di Moretti, La sconfitta. Il film prende il nome da un tipo di tiro della pallanuoto, la palombella. Nel 2016 è presente nella sezione Festa Mobile / Festa Vintage del 34° ...

