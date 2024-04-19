Vi dorme il barmbino
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SOLUZIONE: LETTINO
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Perché la soluzione è Lettino? Quando ci si riferisce a un lettino, si indica un piccolo letto, spesso utilizzato per i bambini o come secondo posto letto. La sua caratteristica principale consiste nelle dimensioni ridotte rispetto a un letto normale, rendendolo adatto a spazi limitati o a esigenze temporanee. Un lettino può essere semplice o decorato, ma sempre funzionale e comodo per il riposo. In molte case, rappresenta un elemento indispensabile per garantire un riposo sereno ai più piccoli.
Vi dorme il barmbino nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lettino
La definizione "Vi dorme il barmbino" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lettino'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Vi dorme il barmbino
- Risposta: LETTINO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: L______
- Inizia con: L
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Lettino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vi dorme il barmbino". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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