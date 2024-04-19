Vi dorme il barmbino

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi dorme il barmbino' è 'Lettino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LETTINO

Vuoi approfondire la risposta Lettino? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Lettino? Quando ci si riferisce a un lettino, si indica un piccolo letto, spesso utilizzato per i bambini o come secondo posto letto. La sua caratteristica principale consiste nelle dimensioni ridotte rispetto a un letto normale, rendendolo adatto a spazi limitati o a esigenze temporanee. Un lettino può essere semplice o decorato, ma sempre funzionale e comodo per il riposo. In molte case, rappresenta un elemento indispensabile per garantire un riposo sereno ai più piccoli.

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Vi dorme il barmbino nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lettino

La definizione "Vi dorme il barmbino" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lettino'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Vi dorme il barmbino

Vi dorme il barmbino Risposta: LETTINO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: L______

L______ Inizia con: L

L Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

L Livorno E Empoli T Torino T Torino I Imola N Napoli O Otranto

La soluzione 'Lettino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vi dorme il barmbino". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.