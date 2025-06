Diminuito abbassato nei cruciverba: la soluzione è Calato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Diminuito abbassato' è 'Calato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALATO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Calato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Calato? Calato indica qualcosa che si è abbassato, diminuito o ridotto di livello. Può riferirsi a quantità, intensità o posizione, come un livello d'acqua che scende o un sorriso che svanisce. È un termine molto usato per descrivere un calo temporaneo o permanente in vari contesti, rendendo semplice capire quando qualcosa si è abbassato o diminuito.

La definizione "Diminuito abbassato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

