Costringono ad alzare la voce

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Costringono ad alzare la voce' è 'Sordi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SORDI

Come completare la definizione Definizione: Costringono ad alzare la voce

Costringono ad alzare la voce Risposta: SORDI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: S____

S____ Inizia con: S

S Finisce con: I

Perché la soluzione è Sordi? Le persone sordi spesso trovano difficile comunicare con chi può parlare, poiché le loro esigenze richiedono un modo diverso di esprimersi. La mancanza di udito impedisce di percepire i suoni e le parole, costringendoli ad alzare la voce per farsi ascoltare o per essere compresi. Questa necessità di aumentare il volume deriva dalla loro impossibilità di percepire i segnali acustici normalmente. La comunicazione tra sordi e udenti richiede sforzi e adattamenti specifici.

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Nei cruciverba, 'Costringono ad alzare la voce' si risolve con Sordi

Se la definizione "Costringono ad alzare la voce" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sordi'.

Schemi utili per Sordi

Schema parole: 5

La soluzione inizia con S

La soluzione finisce con I

Schema iniziale: S____

Schema finale: _ORDI

Le 5 lettere della soluzione Sordi

S Savona O Otranto R Roma D Domodossola I Imola

La soluzione 'Sordi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Costringono ad alzare la voce". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.