La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il cognome di un Pinco qualunque' è 'Pallino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALLINO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Pallino più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pallino.

Perché la soluzione è Pallino? Il termine pallino si riferisce a un piccolo oggetto sferico, spesso usato nei giochi come la bocciata o il biliardo. In senso figurato, indica qualcosa di molto caro o che si desidera tanto. Nel linguaggio colloquiale, si usa anche per indicare una passione o un interesse particolare. Insomma, un “pallino” è qualcosa che ci sta particolarmente a cuore.

Hai trovato la definizione "Il cognome di un Pinco qualunque" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

A A R A M N O T R Mostra soluzione



