La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dà calore a un incontro' è 'Abbraccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABBRACCIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dà calore a un incontro" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dà calore a un incontro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Abbraccio? Un gesto di affetto che si esprime con braccia aperte e avvolgenti, creando un senso di conforto e protezione tra le persone. È un modo semplice ma potente per comunicare vicinanza e sostegno, superando le barriere delle parole. L’abbraccio può essere condiviso in momenti di gioia o di consolazione, rafforzando i legami emotivi. Questo gesto universale attraversa culture e generazioni, lasciando un segno di calore e affetto intenso. Sovente rappresenta un rifugio in momenti di bisogno.

La definizione "Dà calore a un incontro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dà calore a un incontro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Abbraccio:

A Ancona B Bologna B Bologna R Roma A Ancona C Como C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dà calore a un incontro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

