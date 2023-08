Un incontro di calcio assolutamente da non perdere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un incontro di calcio assolutamente da non perdere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PARTITISSIMA

Significato/Curiosità : Un incontro di calcio assolutamente da non perdere

Una "partitissima" rappresenta un incontro di calcio imperdibile e di grande rilevanza. Questo termine descrive una sfida in cui due squadre di alto livello si affrontano, spesso con un'importanza strategica nella stagione o in una competizione. Una "partitissima" attira l'attenzione degli appassionati e del pubblico in generale, grazie alla promessa di azione intensa, rivalità accesa e potenzialmente grandi emozioni. Questi match epici possono definire il destino di un campionato, accendere la passione tra tifosi avversari e lasciare un segno indelebile nella storia dello sport.

