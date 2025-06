Attira oggetti di ferro nei cruciverba: la soluzione è Magnete

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Attira oggetti di ferro' è 'Magnete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAGNETE

La parola Magnete è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Magnete.

Perché la soluzione è Magnete? Un magnete è un oggetto che attrae materiali di ferro e altri metalli ferromagnetici grazie alle sue linee di forza magnetiche. È utilizzato in molte applicazioni quotidiane, come nei frigoriferi, nei braccialetti o nei motori elettrici. La sua capacità di attrarre determinati metalli lo rende uno strumento affascinante e indispensabile in vari settori. Un magnete, quindi, è un vero e proprio attrattore di metalli ferrosi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sostituì lo spinterogenoAltro nome della calamitaAttira il ferro grazie a un campo magneticoCambiano vetro in ferroGli oggetti archeologici

M Milano

A Ancona

G Genova

N Napoli

E Empoli

T Torino

E Empoli

