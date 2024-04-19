L accordo economico SME Sistema Europeo

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L accordo economico SME Sistema Europeo' è 'Monetario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONETARIO

Perchè la soluzione è Monetario? SME Sistema Europeo Monetario è un accordo che mira a coordinare le politiche economiche tra i paesi europei, creando un ambiente stabile per le transazioni finanziarie. Questa collaborazione favorisce una maggiore integrazione tra le nazioni e sostiene la crescita economica condivisa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L accordo economico SME Sistema Europeo
  • Risposta: MONETARIO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: M________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Monetario'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

L accordo economico SME Sistema Europeo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Monetario

Se la definizione "L accordo economico SME Sistema Europeo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Monetario'.

Le 9 lettere della soluzione

M Milano
O Otranto
N Napoli
E Empoli
T Torino
A Ancona
R Roma
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Monetario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L accordo economico SME Sistema Europeo". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un sistema economico per viaggiare Il sistema più economico Un sistema... estremamente economico per viaggiare Sistema Monetario Europeo Così e detto il MES, il sistema europeo di stabilità 

Altre definizioni collegate

Con accordo: Discutere per venire a un accordo 

Con economico: Piccolo ed economico volume in brossura 

Con sistema: Sistema : quello di misura basato su centimetro grammo e secondo 