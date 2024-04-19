L accordo economico SME Sistema Europeo
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L accordo economico SME Sistema Europeo' è 'Monetario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MONETARIO
Perchè la soluzione è Monetario? SME Sistema Europeo Monetario è un accordo che mira a coordinare le politiche economiche tra i paesi europei, creando un ambiente stabile per le transazioni finanziarie. Questa collaborazione favorisce una maggiore integrazione tra le nazioni e sostiene la crescita economica condivisa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L accordo economico SME Sistema Europeo
- Risposta: MONETARIO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: M________
- Inizia con: M
- Finisce con: O
L accordo economico SME Sistema Europeo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Monetario
Se la definizione "L accordo economico SME Sistema Europeo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Monetario'.
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Monetario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L accordo economico SME Sistema Europeo". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con accordo: Discutere per venire a un accordo
Con economico: Piccolo ed economico volume in brossura
Con sistema: Sistema : quello di misura basato su centimetro grammo e secondo