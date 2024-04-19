Abbondano nell alveare

SOLUZIONE: CELLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Abbondano nell alveare" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abbondano nell alveare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Celle? Le celle sono strutture presenti in tutto l'alveare, fondamentali per la vita delle api. Sono formate da un materiale sottile e resistente, che permette loro di immagazzinare miele, polline e di allevare le larve. La disposizione e la forma delle celle ottimizzano lo spazio e garantiscono l'efficienza delle operazioni all'interno dell'alveare. La loro abbondanza assicura il funzionamento e la sopravvivenza della colonia.

In presenza della definizione "Abbondano nell alveare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abbondano nell alveare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Celle:

C Como E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abbondano nell alveare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

