Infatuazioni passeggere
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Infatuazioni passeggere' è 'Passioncelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PASSIONCELLE
Perché la soluzione è Passioncelle? Le passioncelle sono emozioni intense che si manifestano in modo temporaneo, spesso caratterizzate da un entusiasmo sfrenato e da desideri momentanei. Questi sentimenti, tipici delle infatuazioni passeggere, si sviluppano rapidamente e svaniscono altrettanto in fretta, lasciando spesso un senso di nostalgia o di vuoto. La loro natura effimera le rende diverse dall’amore duraturo, poiché si concentrano più sull’apparenza e sull’impulso che sulla profondità dei sentimenti. La loro breve durata le rende emozioni transitorie e facilmente dimenticabili.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Infatuazioni passeggere". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Infatuazioni passeggere nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Passioncelle
Questa pagina è dedicata alla definizione "Infatuazioni passeggere" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Infatuazioni passeggere" conferma che la soluzione 'Passioncelle' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Passioncelle
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Infatuazioni passeggere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Passioncelle' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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