Infatuazioni passeggere

Home / Soluzioni Cruciverba / Infatuazioni passeggere

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Infatuazioni passeggere' è 'Passioncelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASSIONCELLE

Perché la soluzione è Passioncelle? Le passioncelle sono emozioni intense che si manifestano in modo temporaneo, spesso caratterizzate da un entusiasmo sfrenato e da desideri momentanei. Questi sentimenti, tipici delle infatuazioni passeggere, si sviluppano rapidamente e svaniscono altrettanto in fretta, lasciando spesso un senso di nostalgia o di vuoto. La loro natura effimera le rende diverse dall’amore duraturo, poiché si concentrano più sull’apparenza e sull’impulso che sulla profondità dei sentimenti. La loro breve durata le rende emozioni transitorie e facilmente dimenticabili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Infatuazioni passeggere". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Infatuazioni passeggere nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Passioncelle

Questa pagina è dedicata alla definizione "Infatuazioni passeggere" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Infatuazioni passeggere" conferma che la soluzione 'Passioncelle' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Passioncelle

P Padova A Ancona S Savona S Savona I Imola O Otranto N Napoli C Como E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Infatuazioni passeggere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Passioncelle' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Danno ombre passeggere