La Soluzione ♚ Abbattuti in poesia

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Abbattuti in poesia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DIRUTI

Curiosità su Abbattuti in poesia: Generazione; la poesia di carlo marx (allen ginsberg) declamata fino a tarda notte, e i versi sconnessi dei mexico city blues o della poesia "mare, suoni... Girolamo Diruta O.F.M.Conv. (Deruta, 1546 ca. – Deruta, 1624 o 1625) è stato un compositore, organista e teorico della musica italiano. Fu famoso in campo teorico-didattico per i contributi offerti allo studio e alla pratica degli strumenti a tastiera, e in particolare dell'organo, e del contrappunto, esposti nel trattato Il Transilvano, pubblicato a Venezia in due libri (1593 e 1609-10) e più volte ristampato.

Altre Definizioni con diruti; abbattuti; poesia;