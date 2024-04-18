Sfugge a chi soffre

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sfugge a chi soffre' è 'Gemito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GEMITO

ALTRE SOLUZIONI: AHI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sfugge a chi soffre" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sfugge a chi soffre". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Gemito? Il gemito è un suono improvviso e intenso che nasce dal dolore o dalla sofferenza, spesso difficile da contenere. Esso rappresenta una manifestazione sonora di un disagio profondo, che sfugge alla capacità di essere controllato da chi lo prova. Questo suono può essere un riflesso di un dolore fisico o emotivo, rivelando una condizione di vulnerabilità e disagio che si manifesta attraverso un'espressione acustica immediata.

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Sfugge a chi soffre nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Gemito

Se la definizione "Sfugge a chi soffre" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sfugge a chi soffre" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Gemito:

G Genova E Empoli M Milano I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sfugge a chi soffre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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