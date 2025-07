Riceve lo scappellotto nei cruciverba: la soluzione è Nuca

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Riceve lo scappellotto' è 'Nuca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NUCA

Curiosità e Significato di Nuca

La parola Nuca è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nuca.

Perché la soluzione è Nuca? Nucca è un termine dialettale del Sud Italia che indica il colpo dato con la mano sulla nuca, spesso come si fa tra amici o in modo scherzoso. È un gesto informale che può esprimere affetto, complicità o anche una leggera presa in giro. Conoscere questo termine aiuta a capire meglio le sfumature della comunicazione tra le persone del luogo.

Come si scrive la soluzione Nuca

Se "Riceve lo scappellotto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

U Udine

C Como

A Ancona

