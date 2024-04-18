Un ponte che si alzava

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un ponte che si alzava' è 'Levatoio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEVATOIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un ponte che si alzava" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ponte che si alzava". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Levatoio? Un elemento delle infrastrutture che permette il passaggio tra due punti e si solleva per consentire il passaggio di imbarcazioni. Viene utilizzato nelle vie d'acqua per regolare il livello delle acque e facilitare il transito. Quando si alza, permette il passaggio di navi e barche, mentre quando si abbassa, garantisce la sicurezza e il controllo del flusso. È un sistema ingegneristico fondamentale per la navigazione e la gestione delle acque.

La soluzione associata alla definizione "Un ponte che si alzava" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ponte che si alzava" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Levatoio:

L Livorno E Empoli V Venezia A Ancona T Torino O Otranto I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ponte che si alzava" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

